DEAŞ’ın çimentoları Lafarge’den! Terör bağı Fransız istihbaratı bilgisinde

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye açıkça destek veren Dransız Lafarge çimento şirketinin, DEAŞ'a da haraç verdiği ortaya çıkmıştı. Anadolu Ajansı, Lafarge'ın DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ve bu kirli ilişkinin fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Ayrıntıları gazeteci Ömer Aydın A Haber'de anlattı.

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