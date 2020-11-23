Dava açabilirsiniz! Komşularınız kombiyi çalıştırmıyor ve ısınamıyor musunuz?

Kış aylarında soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte evlerde kombiler de çalışmaya başladı. Peki alt ve üst komşunuz kombisini çalıştırmıyor ve bu nedenle daireniz ısınmıyorsa komşularınıza dava açabilir misiniz? Hukukçular açılan dava sonucunda binalarda kombisini yakmayan kişilere faturalarının yarısının bile ödetilebileceğini ifade etti. Detaylar haberimizde...

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kombiler de çalışmaya başladı. Ancak siz kombinizi yakıyor ve komşularınızın kombisini yakmaması nedeniyle daireniz ısınmıyorsa ne yapabilirsiniz?

KOMŞUYA DAVA AÇILABİLİR

Hukukçular bu konuda komşulara dava açılabileceğini ve bina içinde kombisini yakmayan kişilerin açılan dava sonucu faturaların yarısını ödemeye mahkum edilebileceğini söylüyor. Dava açılması durumunda mahkemelerin kombi yakmayan kişilerin aleyhinde karar vereceği ifade edilirken vatandaşlar bu konunun komşuluk ilişkilerine zarar vereceğini ifade etti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)