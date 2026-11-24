Sarıyer'deki aslan gizeminde yeni gelişme! Valilikten açıklama

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürerken İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını, yeni görüntülerdeki hayvanın da aslan veya başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiğini bildirdi. A Haber muhabiri Merve, Uskumruköy'den yaptığı canlı yayında termal kameralı dronlar ve fotokapanlarla yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aktardı. Bölgede ekiplerin devriye faaliyetleri devam ederken hayvanın türü henüz netlik kazanmadı.