Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı nedir?
Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Başkan Erdoğan 21 Ağustos'ta Türkiye'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladıktan sonra devamının geleceğini müjdelemişti. Erdoğan bugün Fatih Gemisi'nde yeni rezervi açıklayacak. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı merak edilmeye başlandı. Peki, Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı nedir? İşte cevaplar...
Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Gemisi'nde yeni rezervi açıklayacak. Geçtiğimiz aylarda 320 milyar metreküp rezerv bulunduğunu ve bunun devamının geleceğini müjdeleyen Başkan Erdoğan'ın müjdeli açıklamaları heyecanla bekleniyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ne kadar doğalgaza ihtiyacı olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı nedir? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
2019 doğal gaz tüketim miktarı:
46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı:
50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı:
53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı:
49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı:
47.9 milyar metreküp.
TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.
TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER
Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37'lik pay ise ithal ediliyor.
TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE YAPTI
Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye ekonomisi için pek çok açıdan faydalı olması bekleniyor. Bu keşif hem Türkiye'nin milli gelir pastasına hem de ülke içi üretim maliyetlerine ve Türk iş insanlarının uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Doğalgaz açısından zengin bir havza olduğu söylenen keşif bölgesinde ve Doğu Akdeniz'de yapılacak diğer sondaj faaliyetleri sonucunda yeni keşifler yapılması halinde, Türkiye gerçek manada doğalgaz üreticisi bir ülke olabilir.
Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye 2019 yılında 45 milyar metreküp doğalgaz ithal etmiş ve bu ithalat yaklaşık 12 milyar dolara mal olmuştu. Kullanımına göre değişiklik göstermekle birlikte, Türkiye'nin yaklaşık 7-8 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan yeni doğalgaz rezervi, Karadeniz'de şimdiye kadar keşfedilen en büyük rezerv. Romanya'nın Karadeniz'de keşfettiği en yüksek miktar olan rezerv tahminen 44,82 milyar metreküp ve Türkiye'nin bulduğu miktar Romanya'nın bulduğunun epey üzerinde yer alıyor.
BU KEŞİF VATANDAŞA NASIL FAYDA SAĞLAR?
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz her ne kadar toplamda Türkiye'nin 7-8 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede olsa da, bölgenin şartlarına göre her yıl belirli bir miktarın çıkarılıp kullanılması ve bu rezervin kullanımının on yıllara bölünmesi gerekecek. Türkiye yıllık yaklaşık 45-50 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. 2023 yılında borulardan geçmesi ve kullanımına başlanması planlanan doğalgaz rezervi, yılda sadece 10 milyar metreküp doğalgaz çıkarıldığı takdirde, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının beşte birini 32 yıl boyunca karşılayacak bir kapasiteye sahip. Yani 32 yıl boyunca Türkiye doğalgaz ithalatı için yurt dışına akıttığı dövizin beşte birini ödemek zorunda kalmayacak ve bu para ile başka yatırımlar yapabilecek.
Orta gelirli ülkeler sınıfında bulunan ve tam yüksek gelirli ülkeler seviyesine geçmek üzereyken pek çok aksilik yaşayarak kişi başına düşen milli geliri azalmaya başlayan Türkiye için bu doğalgaz keşfinin önemi çok büyük. Ancak öncelikle doğalgazın üretim planlamasının yapılması, tesis ve platformların kurulması ve boru hatlarının döşenmesi gerekiyor. Bu işlemlerin yapılarak doğalgazın borulardan geçmesi ve kullanımına başlanması için üç yıllık bir süre öngörülüyor. Bu ise Türkiye'nin önündeki üç yıl bu rezervden faydalanabilmek için yatırım maliyeti anlamına geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre, bu rezervin ekonomik değeri 80 milyar dolar ve bulunan doğalgazı kullanıma sokmak için gereken yatırım bedeli ise 6 milyar dolar civarında olacak.
Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu haberini alır almaz doğalgaz faturalarında indirim bekleyen vatandaşların, ancak ve ancak bu gaz borulardan geçerek kullanıma girdikten sonra bir indirim beklemesi gerçekçi olacaktır. Diğer yandan, Türkiye'nin büyük veya küçük her başarısını küçümseyen çevrelerin bu keşfi vatandaşlara hiçbir faydası olmayacak bir olay gibi yansıtması hem gerçek dışı hem de yanıltıcı bir söylem. Ayrıca bu keşfi, Türkiye'de doğalgaz faturalarında nasıl bir indirim sağlayacağından ziyade, milli gelir pastasına olan genel katkısı açısından değerlendirmek çok daha sağlıklı olacaktır. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 99'unu dışarıdan karşılayan bir ülkenin toplam doğalgaz ihtiyacını ortalama 7-8 yıl kendi imkânlarıyla karşılayacak pozisyona gelmesi oldukça mühim bir keşiftir. Yurt dışına akan dövizin ülkenin cebinde kalması ve bu dövizin doğalgaz ithal etmek yerine ülke içinde yatırıma, Ar-Ge'ye ve teknolojik gelişmelere yönlendirilmesi Türkiye'nin her şekilde faydasına olacaktır.
Doğalgaz keşfinin vatandaşa yansıyacak dolaylı etkilerini iki ana başlık altında toplarsak, ilki Türkiye'nin doğalgaz ithalatına vermeyerek cebinde kalan dövizin milli gelir pastasını büyütmesi ve kişi başına düşen geliri artırması olacaktır. İkinci etki ise enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörlerdeki maliyet azalmasının ülke içi üretim maliyetlerini ve fiyatları düşürmesi, bunun da işletmeler ve vatandaşın harcamalarında yol açacağı fiyat avantajı olacaktır. Ayrıca Türkiye'nin üreticileri, sahip olacakları maliyet avantajını uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olarak ihracatta da fırsata çevirebileceklerdir. Dünyada artan fiyatların düşmesi nadiren söz konusu olsa da, bundan üç yıl sonrasını düşündüğümüzde, beklenenden daha az fiyat artışı bile Türkiye'de enflasyonun aşağı doğru baskılanması anlamına gelecektir. Doğalgazı Türkiye'nin kısmen de olsa kendi imkânlarıyla üretiyor olmasının, doğalgaz faturasından ziyade fiyatlara olan yansıması çok daha büyük bir etki meydana getirecektir.