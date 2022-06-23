Darbe davasında tartışmalı karar! Kripto FETÖ'cü lobi korumaya mı çalışıyor?

Yargıtay darbe davasında 66 öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. 15 Temmuz Derneği, "darbe girişiminden sonra müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencilerinin Yargıtay kararıyla serbest bırakılmasına" tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "FETÖ militanları yargı kararlarıyla aklanmaya çalışılırsa bunun son derece tehlikeli sonuçları olur." denildi. A Haber ekranlarına konuk olan 15 Temmuz Derneği Avukatı Sedat Ayyıldız ise A Haber'e yaptığı açıklamada "Türkiye'de kripto FETÖ'cü bir lobi bu öğrencileri söylemlerle korumaya çalıştı." ifadelerini kullandı.