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Daha önce övdükleri projeye şimdi karşılar! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul tutarsızlığı

A Haber
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Giriş: 28.06.2021 09:04
Güncelleme:28.06.2021 09:19
Yüzyılın projesi Kanal İstanbul'dan muhalif kesim rahatsız. Ancak öyle bir kesim var ki daha önce desteklemesine rağmen şimdi eleştiriyor. Onlar arasında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da var. Kanal İstanbul'u yere göğe sığdıramayan 2 isim şimdi projeye karşı çıkıyor. İşte Babacan ve Davutoğlu'nun Kanal İstanbul çelişkisi...

AK Partide görev yaptıkları dönemde yüzyılın projesi Kanal İstanbul'dan övgülerle bahsetmişler ve desteklerini açıklamışlardı.

Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul projesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlaycağını söylemişti. Şimdi ise savunduğu Kanal İstanbul'a karşı çıktı.

SAVUNDUKLARI PROJEYE ŞİMDİ NEDEN KARŞILAR?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "bir kez daha Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Sizin Kanal İstanbul inadınız yüzünden İstanbul risk altındadır! Vazgeçin! Bugün atılan temel gayri hukukidir, gayri meşrudur!" ifadelerini paylaşmış, bu sözlerle nasıl ihanet ettiğini göstermiş oldu.

BU NASIL ÇELİŞKİ?

Ali Babacan da 2013 yılında başbakan yardımcısıyken Kanal İstanbul'u "gerçekçi proje" olarak tanımlamış "biz bunun gerçekeçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için hatta dünya için çok konuşulacak. İstanbul'un deniz trafiğini rahatlatacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kanal İstanbul projesini yere göğe sığdıramayan Deva Partisi lideri Ali Babacan da bugün aynı projeye 'ne gerek var', 'Batı ülkeleri ne der' diyerek karşı çıkıyor.

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