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Mega projeler neden hedefte? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de anlattı: Nedeni tamamen siyasi!

A Haber
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Giriş: 27.06.2021 15:19
Muhalefet mega projelere neden karşı çıkıyor? Muhalefet vatandaşın bu imkanlardan mahrum kalmasını mı istiyor? Mega projeler neden hedefte? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de anlattı. Ilıcalı, "Karşı çıkmalarının nedeni tamamen siyasi burada bir teknik bir değerlendirme yok. Siyaseti bir kenara bırakıp, vatandaşlarımıza sağladığı fayda yönünden bakmamız lazım." dedi.
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