Muhalefet mega projelere neden karşı? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Temelinde zihinsel bir travma var!

"CHP'Yİ ZEHİRLEYEN AVRUPA'YA BAĞLI..."

İnsan kendi memleketine yapılan bir şeyle gurur duyar. Kalkınmasıyla gelişmesiyle bir bağ kurar. CHP içerisinde milliyetçi bir kitle var Atatürkçü bir kitle vatanperver bir kitle var ama ben bu kökü Avrupa'ya bağlı olan marjinal solun HDP'ye olduğu gibi CHP'yi de zehirlediğini düşünüyorum. Memleket ile alakalı tam bir karar veremediler. Bu memleketi seviyor muyuz sevmiyoruz muyuz, yapacak mıyız yıkacak mıyız buna dair bir karar veremediklerini düşünüyorum. Bence çok derin bir zihinsel travma var. Bu travmanın dışa yansımaları da işte hizmet karşıtlığı memleket düşmanlığı bir sürü şeye dönüşebiliyor diye düşünüyorum.