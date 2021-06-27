Muhalefet mega projelere neden karşı? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Temelinde zihinsel bir travma var!
Muhalefet mega projelere neden karşı çıkıyor? Muhalefet liderleri yatırımcıları neden tehdit ediyor? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye atılan adımlarla yapılan yatırımlarla tüm dünyanın gıpta ile baktığı ülkelerin başında gelirken muhalefetin projelere karşı çıkması halkın tepkisine neden oluyor. Peki muhalefet mega projelere neden karşı çıkıyor? Muhalefet liderleri yatırımcıları neden tehdit ediyor? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BU BİR ZİHNİYET MESELESİDİR!
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Ben aslında konunun Başkan Erdoğan ile ilgili olduğunu düşünüyordum. Bu sabah bir habere rastladım Cumhuriyet Gazetesi'nde 1. köprünün açılışında İstanbul'a yapılan Türkiye'ye yapılan en büyük ihanettir diye bir başlık var. Dikkat ederseniz zaten Türkiye'de bozulmanın Menderes'le başladığını iddia etti arkadaşlar. Türkiye'de sınırlı ligler vardı tarihimizde İstanbul'da İzmir'de falan aslında Türkiye'de futbol liginin bile kurulması yol ağlarının tamamlanmasıyla mümkün oldu. Bunun ben bir zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Eğer mesele Recep Tayyip Erdoğan'la sınırlı olmuş olsaydı ya birinci köprüye karşı çıkmazlardı başka şeylere karşı çıkmazlardı.
NEDEN YATIRIM KARŞITLIĞI?
CHP'liler geldiği zaman çivi çakmadan da memleketin idare edildiğini görüyorlar çünkü ciddi alt yapılar var. Bence bu dönemde yatırım karşıtı olmaları alt yapı karşıtı olmaları normal. Bir de CHP meseleyi ele alırken toplum için millet için ne fayda çıkacak böyle hesaplara girmiyorlar.
"CHP'Yİ ZEHİRLEYEN AVRUPA'YA BAĞLI..."
İnsan kendi memleketine yapılan bir şeyle gurur duyar. Kalkınmasıyla gelişmesiyle bir bağ kurar. CHP içerisinde milliyetçi bir kitle var Atatürkçü bir kitle vatanperver bir kitle var ama ben bu kökü Avrupa'ya bağlı olan marjinal solun HDP'ye olduğu gibi CHP'yi de zehirlediğini düşünüyorum. Memleket ile alakalı tam bir karar veremediler. Bu memleketi seviyor muyuz sevmiyoruz muyuz, yapacak mıyız yıkacak mıyız buna dair bir karar veremediklerini düşünüyorum. Bence çok derin bir zihinsel travma var. Bu travmanın dışa yansımaları da işte hizmet karşıtlığı memleket düşmanlığı bir sürü şeye dönüşebiliyor diye düşünüyorum.
TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLAŞMASI BOYUTU
Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca: Arama motoru üzerinden yazın Kanal İstanbul nedir faydalı mıdır zararlı mıdır diye binlerce on binlerce Kanal İstanbul'un Türkiye'yi mahvedeceğini, Türkiye'yi felakete götüreceği yönünde dezenformasyonla karşılaşırsınız. Bunlar hizmet yatırımları memleketin refahını artıran şeyler. Türkiye'nin bağımsızlaşması boyutu var. Siz büyük projeler yaptığınız zaman büyük işlere kalkıştığınız zaman ekonominiz büyür savunma sanayiinde güçlenirsiniz, lojistikte güçlenirsiniz, imalatta tarımda güçlenirsiniz. Bunun sonunda da siz bağımsız bir ülke haline gelirsiniz.
TEMELİNDE ZİHİNSEL TRAVMA VAR
Bugüne kadar istifade edenler bundan istifade edemez hale gelirler. Bunun temelinde bir zihinsel travma var. O travma 70 yıldır Türkiye'de Batı'ya bağımlı olan attığı her adımı Batı'nın rotasına göre belirleyen oradan izin almadan adım atmayan bir büyük güç var. Her zaman Batı'nın karlı çıkacağı adımları atmaktan tereddüt etmediklerini görüyoruz. Yani kendilerini zihnen kalben ve fiziken Batı'ya bağlamışlar kaderlerini de Batı'ya bağlamışlar. Travma buradan çıkıyor.
"NEDENİ TAMAMEN SİYASİ"
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Karşı çıkmalarının nedeni tamamen siyasi burada bir teknik bir değerlendirme yok. Siyaseti bir kenara bırakıp, vatandaşlarımıza sağladığı fayda yönünden bakmamız lazım.
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