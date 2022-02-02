Cumhuriyet tarihinin ilk kaçak sigara fabrikası operasyonu! Piyasa değeri 150 milyon lira

Son dakika haberine göre… İzmir'de polis ekipleri, kaçak sigara fabrikasına operasyon düzenledi. Baskında piyasa değeri 150 milyon lira olan 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Yakalanan 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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