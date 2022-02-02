02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhuriyet tarihinin ilk kaçak sigara fabrikası operasyonu! Piyasa değeri 150 milyon lira

Cumhuriyet tarihinin ilk kaçak sigara fabrikası operasyonu! Piyasa değeri 150 milyon lira

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2022 12:28
Son dakika haberine göre… İzmir'de polis ekipleri, kaçak sigara fabrikasına operasyon düzenledi. Baskında piyasa değeri 150 milyon lira olan 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Yakalanan 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Piyasa değeri 150 milyon lira!
Piyasa değeri 150 milyon lira!
PKK yapılanmasına geçit yok! Timler peşlerinde
PKK yapılanmasına geçit yok! Timler peşlerinde
7 yalan, 7 gerçek! İddiaları çürütüldü
7 yalan, 7 gerçek! İddiaları çürütüldü
İşçilere sözleşme baskısı
İşçilere sözleşme baskısı
A Haber Suriye sınırında!
A Haber Suriye sınırında!
Kılıçdaroğlu’nun iddiası ve gerçekler
Kılıçdaroğlu’nun iddiası ve gerçekler
Milletvekillerine ne mesaj verecek?
Milletvekillerine ne mesaj verecek?
Sincar’a büyük operasyon
Sincar’a büyük operasyon
Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu!
Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu!
HDP’li vekil Semra Güzel nerede?
HDP’li vekil Semra Güzel nerede?
Flaş Kış Kartalı harekatı açıklaması
Flaş Kış Kartalı harekatı açıklaması
Kılıçdaroğlu’na lüks otel videosu tepkisi!
Kılıçdaroğlu’na lüks otel videosu tepkisi!
Daha Fazla Video Göster