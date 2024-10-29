Cumhuriyet tarihinin dev projeleri

Türkiye hayal olarak nitelendirilen dev projeleri art arda hayata geçirdi. Onlardan bazılarının açılışları ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldı. Peki neydi o projeler? Ayrıntılar haberimizde....

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