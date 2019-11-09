09 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.11.2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın James Jeffrey ile bir araya geldi

Güvenli bölge için yapılan mutabakatların ardından YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye-ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da kritik zirve
İstanbul'da kritik zirve
CHP ve HDP'nin utanç listesi!
CHP ve HDP'nin utanç listesi!
Skandallar bitmiyor! El Cezire celladına çalışıyor
Skandallar bitmiyor! El Cezire celladına çalışıyor
Bölgede sıcak gelişme! Yeni operasyon...
Bölgede sıcak gelişme! Yeni operasyon...
Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!
Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu!
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu!
Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
İşte İstanbul'un 'çevik' polisleri
İşte İstanbul'un 'çevik' polisleri
İşte Ankara'daki kritik zirvenin ayrıntıları
İşte Ankara'daki kritik zirvenin ayrıntıları
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor
Ankara'daki kritik toplantı bitti
Ankara'daki kritik toplantı bitti
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı
Daha Fazla Video Göster