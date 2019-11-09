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09.11.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın James Jeffrey ile bir araya geldi
Güvenli bölge için yapılan mutabakatların ardından YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye-ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
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