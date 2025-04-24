24 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Cumhurbaşkanlığı çocuk ve orkestra korosu!
Cumhurbaşkanlığı çocuk ve orkestra korosu!

Cumhurbaşkanlığı çocuk ve orkestra korosu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2025 20:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk konserlerini veren Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestra ve Korosu’na ait klibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Emine Erdoğan, paylaşımına “Her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum” notunu ekledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanlığı çocuk ve orkestra korosu!
Cumhurbaşkanlığı çocuk ve orkestra korosu!
Cumhurbaşkanlığı çocuk ve orkestra korosu!
Deprem erken uyarı sistemi geliştirildi! Sarsıntı öncesi sesli bildirim...
Deprem erken uyarı sistemi geliştirildi! Sarsıntı öncesi sesli bildirim...
İstanbul’da hasar taraması devam ediyor
İstanbul'da hasar taraması devam ediyor
Marmara Denizi’nde bir deprem daha!
Marmara Denizi'nde bir deprem daha!
Tuzla’da arıtma tesisinde patlama!
Tuzla'da arıtma tesisinde patlama!
6,2’lik deprem sonrası Silivri!
6,2'lik deprem sonrası Silivri!
Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde!
Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri'nde!
AFAD’da deprem kriz merkezi kuruldu!
AFAD'da deprem kriz merkezi kuruldu!
Mevcut aramaların yüzde 75’i karşılandı
"Mevcut aramaların yüzde 75’i karşılandı"
6,2’lik deprem ne anlatıyor?
6,2’lik deprem ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Ceferin’i kabul etti
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti
İğneada bungalov davası sil baştan!
İğneada bungalov davası sil baştan!
Daha Fazla Video Göster