24 Nisan 2025, Perşembe
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Cumhurbaşkanlığı çocuk ve orkestra korosu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk konserlerini veren Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestra ve Korosu’na ait klibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Emine Erdoğan, paylaşımına “Her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum” notunu ekledi.