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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş zam açıklaması! "Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak"

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 21:49
Güncelleme:15.12.2023 21:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret bir denge içerisinde belirlenecek. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız" dedi.
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