Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş zam açıklaması! "Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret bir denge içerisinde belirlenecek. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız" dedi.

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