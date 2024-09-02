Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: OVP için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Orta Vadeli Program için tarih veren Cevdet Yılmaz, "Takvim olarak da şunu ifade edebilirim önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız perşembe günü 5 Eylül'de güncel Orta Vadeli Programımızı toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak." dedi.

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