02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: OVP için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: OVP için tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 22:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Orta Vadeli Program için tarih veren Cevdet Yılmaz, "Takvim olarak da şunu ifade edebilirim önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız perşembe günü 5 Eylül'de güncel Orta Vadeli Programımızı toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Bakan Tunç’tan Diyarbakır’da kaybolan Narin’e ilişkin açıklama!
Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin açıklama!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı
ABD’li 2 askere saldıran 15 şüpheli gözaltında!
ABD'li 2 askere saldıran 15 şüpheli gözaltında!
Ankara’da Özel-Kılıçdaroğlu zirvesi!
Ankara'da Özel-Kılıçdaroğlu zirvesi!
Narin Güran’ın amcası tutuklandı!
Narin Güran'ın amcası tutuklandı!
TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması!
TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması!
Savaş hattında 37 günlük haber nöbeti!
Savaş hattında 37 günlük haber nöbeti!
Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu
Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu
Teğmenlere soruşturma iddialarına yalanlama
"Teğmenlere soruşturma" iddialarına yalanlama
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TSYD’ye ’Tesettür yasağı’ soruşturması
TSYD'ye 'Tesettür yasağı' soruşturması
Daha Fazla Video Göster