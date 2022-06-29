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Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçeden çıkarıldı

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Giriş: 29.06.2022 08:28
Başkan Erdoğan, muhalefetin ek bütçe üzerinden kendisini hedef almasına tepki göstermiş, cumhurbaşkanı ödeneğini artıran maddenin ek bütçe teklifinden çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrı yapmıştı. İşte o çağrı karşılık buldu. "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin madde bütçe teklifinden çıkarıldı.
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