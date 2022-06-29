29 Haziran 2022, Çarşamba
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Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçeden çıkarıldı
Başkan Erdoğan, muhalefetin ek bütçe üzerinden kendisini hedef almasına tepki göstermiş, cumhurbaşkanı ödeneğini artıran maddenin ek bütçe teklifinden çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrı yapmıştı. İşte o çağrı karşılık buldu. "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin madde bütçe teklifinden çıkarıldı.