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Cudi Dağı'nda terör operasyonu! Terör örgütüne

Cudi Dağı'nda terör operasyonu! Terör örgütüne "Gürz" darbesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 09:06
Terör örgütü PKK'ya "Gürz-18" operasyonu düzenlendi. Cudi Dağı'ndaki operasyonda 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. 10 adet M79 tanksavar füze mühimmatı ele geçirildi.
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