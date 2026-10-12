COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom: Geleceğin COP’larına teknolojiyle ilham verecek

Türk Telekom, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31'de en üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner olarak yer alacağını duyurdu. Şirket, Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi sıfatıyla Antalya'daki organizasyonun iletişim ve teknoloji altyapısını sağlayacak. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, dijital dönüşümün yanı sıra sürdürülebilir dönüşümün de güçlü bir parçası olduklarını vurguladı.