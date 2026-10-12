-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom: Geleceğin COP’larına teknolojiyle ilham verecek
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom: Geleceğin COP’larına teknolojiyle ilham verecek

Türk Telekom, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31'de en üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner olarak yer alacağını duyurdu. Şirket, Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi sıfatıyla Antalya'daki organizasyonun iletişim ve teknoloji altyapısını sağlayacak. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, dijital dönüşümün yanı sıra sürdürülebilir dönüşümün de güçlü bir parçası olduklarını vurguladı.

Önceki Video
İzmir'de AK Parti dönemi: Cemil Tugay'ın İzmir projeleri neler?
İzmir'de AK Parti dönemi: Cemil Tugay'ın İzmir projeleri neler?
Yerli araçlara izin, yabancılara yasak: Elektrikli otomobillerde casusluk riski
Sonraki Video
Yerli araçlara izin, yabancılara yasak: Elektrikli otomobillerde casusluk riski
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar