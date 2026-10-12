Yerli araçlara izin, yabancılara yasak: Elektrikli otomobillerde casusluk riski

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli araçların girişinin yasaklandığının açıklanması, otomobillerde veri güvenliği konusunu gündeme taşıdı. Araçlardaki kameralar, mikrofonlar, konum sistemleri ve internet bağlantıları üzerinden oluşabilecek güvenlik riskleri tartışılırken A Haber muhabiri Şener Çetin gelişmeleri aktardı. Siber güvenlik uzmanı Valit Aslankol ise canlı yayında yabancı elektrikli araçların taşıyabileceği olası riskleri değerlendirdi.