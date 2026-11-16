"Facebook fotoğraflara izinsiz erişti" iddiası! İtalya'dan Facebook'a 805 milyon euro ceza

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'un Android uygulaması üzerinden kullanıcıların telefon galerilerindeki fotoğraf ve videolara özel ve açık onay almadan eriştiği gerekçesiyle Meta'ya 805 milyon euro para cezası verdi. Yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısını etkileyebileceği belirtilen kararda, söz konusu özelliğin varsayılan olarak kapatılması istendi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan son gelişmeleri aktardı.