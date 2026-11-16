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Trump, Putin ve Şi Çin'de aynı masaya oturacak! Gözler üçlü zirvede
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump, Putin ve Şi Çin'de aynı masaya oturacak! Gözler üçlü zirvede

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in perşembe günü Çin'de ilk kez üçlü bir toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor. İran ve Ukrayna'daki savaşların geleceği ile nükleer silahların azaltılmasının ele alınacağı belirtilen zirve, 1945'te düzenlenen Yalta Konferansı'na benzetiliyor. Ancak üç liderin görüşmeye farklı beklentilerle katılacağı değerlendiriliyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, zirveye ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.

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