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Çin aşısı güvenli mi? Faz 3 sonuçları açıklandı mı? Prof. Dr. Murat Akova'dan A Haber'de flaş açıklamalar

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Giriş: 07.12.2020 17:41
Güncelleme:07.12.2020 17:41
Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının Türkiye'de gönüllü uygulamalarının koordinatörlüğünü yürüten Hacettepe Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Çin aşısı güvenli mi? Faz 3 çalışmalarının sonuçları açıklandı mı? Çin aşısının yat etkileri var mı? Aşı Türkiye'de ne zaman uygulanacak? Aşı olanlar maske takmaya devam edecek mi? Yerli aşı çalışmaları ne aşamada? Türkiye'de salgının son durumu nasıl? Önümüzdeki aylardaki bilim insanlarının Covid-19 salgınına yönelik beklenitileri neler? Prof. Dr. Akova tüm bu sorulara yanıt verdi.
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