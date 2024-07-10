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Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti! İade talebi ağustosta karara bağlanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 18:19
İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok'un yargı süreci devam ediyor. Tutulduğu cezaevi koşullarına itiraz eden Cihantimur'un başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.
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