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Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret soruşturması

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret soruşturması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 10:31
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı.
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Kılıçdaroğlu’na hakaret soruşturması
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