Bu hafta neler oldu?

Malatya'da merkez üssü Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilde hissedildi. Van'da 27 Eylül'de kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. İşte bu hafta yaşananlar…

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