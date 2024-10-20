MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Caize Selber ile Emine Ulaş etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Süleymaniye'nin Ranya, Kaladize ve Sengeser bölgelerinde PKK/KCK'nın sözde toplumsal alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Caize Selber ile Emine Ulaş'ı Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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