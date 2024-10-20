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İsrail Beyrut'tu enkaza çeviriyor! A Haber ekipleri savaş hattında

İsrail Beyrut'tu enkaza çeviriyor! A Haber ekipleri savaş hattında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 12:28
İsrail'in Lübnan'ı işgaline ve saldırılarına Hizbullah'ın misillemeleri devam ediyor. Netanyahu'nun konutuna iha ile saldırı düzenlendi. A Haber ekibinden İslim İstanbullu ve Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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