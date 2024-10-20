İsrail Beyrut'tu enkaza çeviriyor! A Haber ekipleri savaş hattında

İsrail'in Lübnan'ı işgaline ve saldırılarına Hizbullah'ın misillemeleri devam ediyor. Netanyahu'nun konutuna iha ile saldırı düzenlendi. A Haber ekibinden İslim İstanbullu ve Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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