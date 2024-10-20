20 Ekim 2024, Pazar
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Kamp ateşinde müzik keyfi! Kulakların pası silindi
Şehir hayatının stresinden uzaklaşıp tabiatın tadını çıkarmak isteyenler için kamp, huzurun ve özgürlüğün adresi. Şimdi doğayla iç içe bir yaşamın kapılarını aralıyoruz. Ekibimizden Mustafa Kadir Mercan ve Ömer Er karavan kamp hayatını sizler için deneyimledi.