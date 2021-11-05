Çiftlik Bank'ın 2 numarası Fatih Aydın adliyede!

Uruguay’da tutuklandıktan sonra Türkiye’ye getirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gündür sorgulanan Çiftlik Bank davasının tutuklu sanığı “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Gözaltına alındığında emniyette yapılan ön mülakatta “Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok” dediği öğrenilip ardından susma hakkını kullanan Fatih Aydın'ın savcılıkta sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

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