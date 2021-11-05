06 Kasım 2021, Cumartesi
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Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın adliyeye sevk edildi | Çiftlik Bank soruşturması
"Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı adliyeye sevk edildi. 4 günlük göz altı süresi tamamlanan Fatih Aydın, ilk ifadesinde neler anlattı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.