06 Kasım 2021, Cumartesi
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Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı
Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı. Bir avukat tutmadığı öğrenilen Fatih Aydın için İstanbul Barosu'ndan bir avukat görevlendirildi. Soruşturmanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan Salı günü Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.