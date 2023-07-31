CHP’ye kayyum polemiği! Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev süresi bitti mi?

CHP'de olağan kurultay süresi aşıldığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin sonlanıp sonlanmadığı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin 26 Temmuz'da dolduğunu ve istifa etmesini gerektiğini söyleyen eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "Hukuk dolanılarak siyaset olmaz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun “genel başkanlık” süresinin 26 Temmuz'da dolduğu ve yerine kayyum atanması gerektiği iddialarına cevap CHP Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Zeynel Emre'den geldi. Emre, "Bu iddialar doğru değil, partimizin zerre açığı yok. Yapılanlar Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yıpratma stratejisi" dedi. Peki Kılıçdaroğlu'nun “genel başkanlığı” düştü mü? CHP yönetiminin görev süresi bitti mi, partiye kayyum atanır mı? Önder Sav'ın iddiasının hukuki temeli var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ve gazeteci Hakkı Özel değerlendirdi.

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