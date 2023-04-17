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CHP'nin tehdit diline sert tepki! Perde arkasını A Haber'de anlattı: Washington'un Biden'ın vagonları!

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 12:54
CHPtehdit dilinden vazgeçmiyor. Demirtaş'a kalkan olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan intikam yemini geldi. Terör örgütlerinin yeni umudu 7'li koalisyon mu? FETÖ-PKK neden Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyor? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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