CHP'nin tehdit diline sert tepki! Perde arkasını A Haber'de anlattı: Washington'un Biden'ın vagonları!

CHPtehdit dilinden vazgeçmiyor. Demirtaş'a kalkan olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan intikam yemini geldi. Terör örgütlerinin yeni umudu 7'li koalisyon mu? FETÖ-PKK neden Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyor? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN