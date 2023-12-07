CHP'nin hedefi yeniden 6'lı masa! Diğer ortakların kapısını çalabilir

İYİ Parti’nin "İttifaka hayır" cevabı vermesinin ardından, CHP'nin saha analizlerinden gelecek sonuçlara göre Millet İttifakı'ndaki diğer partilerle temas kurması bekleniyor. CHP içerisinde İYİ Parti ile hala ittifak yapılabileceği umudunu koruyanlar olsa da, iş birliği için HDP’yi işaret edenler de bulunuyor. İşte haberin detayları ...

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