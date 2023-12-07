07 Aralık 2023, Perşembe
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CHP'nin hedefi yeniden 6'lı masa! Diğer ortakların kapısını çalabilir
İYİ Parti’nin "İttifaka hayır" cevabı vermesinin ardından, CHP'nin saha analizlerinden gelecek sonuçlara göre Millet İttifakı'ndaki diğer partilerle temas kurması bekleniyor. CHP içerisinde İYİ Parti ile hala ittifak yapılabileceği umudunu koruyanlar olsa da, iş birliği için HDP’yi işaret edenler de bulunuyor. İşte haberin detayları ...