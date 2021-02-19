CHP'nin HDP tutarsızlığı!

Gara'ya giden HDP'li vekil CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de gündemindeydi. Dağa gidilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Özel, CHP'nin bu konuda net olduğunu dile getirdi. CHP'li Özel'in sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de boy boy fotoğrafları olan terörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği destek mesajlarını akıllara getirdi.

Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekili siyasetin gündeminde. İsmi henüz açıklanmadı ancak yorumlar gelmeye devam ediyor.

Konu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de gündemindeydi. ''Dağa gidilmiş ise yanlış'' değerlendirmesinde bulundu. CHP'li Özel'in açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de boy boy fotoğrafları olan terörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği desteği akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini görmezden gelen Özel, HDP'li vekilin dağa gitmesinin yanlış olduğunu dile getirdi. CHP, tutarsızlıklar halkasına bir yenisini daha ekledi.