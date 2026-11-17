Sırbistan'da Vucic yanlısı vekile yoğurtlu saldırı!

Sırbistan'da siyasi gerilim, yeni milletvekillerinin yemin edeceği ilk meclis oturumu öncesinde tırmandı. Belgrad'daki Ulusal Meclis binası önünde protestoların hedefi olan eski iktidar partisi Sırp İlerleme Partisi (SNS) milletvekili Lidija Vukicevic'in başına bir protestocu tarafından yoğurt döküldü. Saldırıya uğrayan Vukicevic, yaşadığı olaya tepki göstererek kendisini çok kötü hissettiğini söyledi.