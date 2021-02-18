AK Partili vekiller CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü

Gara'da 13 vatandaşın şehit olmasının ardından PKK ve HDP'ye sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çareyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hedef göstermekte buldu. "13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti kanadı adeta ateş püskürdü.

Gara'da verilen 13 şehit için terör örgütüne ve HDP'ye tek bir söz söylemeyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran CHP Genel Başkan�� Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Partili vekillerden büyük tepki geldi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Niye kahrolsun PKK, hainsin PKK, alçaksın PKK demiyorsun? Burada bir senaryo var. Devlete hasmana tutum içinde olan sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde PKK'yı lanetlemekte aynı hassasiyeti göstermemekte maalesef" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Meclis'te yaptığı konuşmada "Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Terörün en güçlü en şiddetli şekilde lanetlenmesi gereken bu günlerde gösterilen bu tavır milletimizin sinesinde derin bir yara açmıştır" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Terör örgütleri ile aralarına mesafe koyamayanlar terör örgütüyle seçim ittifakı yapanlar meydanlarda kol kola gezenler bizim için katil sizsiniz, hepiniz katilsiniz" şeklinde konuştu.

AK Partili vekiller CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine adeta ateş püskürdü.

REZİL BİR SİYASET

TBMM İdari Amiri Alpay Özalan: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teröriste terörist demeyen HDP ile ittifakını perdelemek için Cumhurbaşkanımızı suçluyor, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin ihanetlerinin üzerini örtmek için Cumhurbaşkanımızı suçluyor, aklınca hedef şaşırtmaya çalışıyor. HDP ne kadar rezil bir siyaset izliyorsa CHP de en az o kadar rezil bir siyaset izliyor.

Kılıçdaroğlu'nun PKK'yı kınayamaması HDP ile ortaklığın bozulma korkusu olarak değerlendirildi.

ZEHİRLİ DİLİYLE...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Zehirli bir kasetin zehirli bir meyvesiyle bu makam geldi ve zehirli diliyle aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun acının dili yok diyerek PKK diyememesi terör örgütüne tek bir kelime edememesi veTBMM genel kurulda yan komşusu olan ittifak ortağı olan PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye mahçup olacak onlar bize oy vermeyecek diye Cumhurbaşkanımızı suçlaması ancak Kılıçdaroğlu'na yakışır onun gibi bir zihniyete yakışır.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'nin HDP'yi savunduğunu ve HDP ile CHP'nin yeni bir savunma hattı oluşturduklarını belirtti.

Zengin: Bir suçlu aranacaksa suçlu onu kaçıranlardır o yapıyı PKK'yı savunanlardır ve nihayetinde kendi ittifak içinde oldukları siyasi partiye hiç hakiki soru sormayanlar asıl suçlulardır. Siz beraber oturduğunuzda bakanlarla yaptığınız toplantıda var mı başka sorunuz diye sorulduğunda hayır bir sorumuz yok diyeceksiniz genel kurulda bugün söyledikleriniz söylemeyeceksiniz daha sonra basının önüne çıkıp yeni şey yeni bir kurguyla ittifak içinde oldukları HDP ile yeni bir kurguyla yeni bir ittifak savunma hakkı oluşturacaksınız.

AK Partili vekiller, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin devlete olan yaklaşımlarını değerlendirdi.