MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Gara'daki hain saldırıyla ilgili CHP yandaşı Halk TV'nin yaptığı skandal yayını eleştiren Bahçeli, "PKK'nın adını ağzına almadan terör örgütünü kınamak kirli ve kurnaz bir taktiktir." dedi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları;

KİRLİ VE KURNAZ BİR TAKTİRTİR

Halk TV PKK TV'si haline gelmiştir. CHP'ye ne demeli? HDP lobisini nasıl değerlendirmeli? Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kes-kopyala-yapıştır şekilde taziye mesajı yayınlayan CHP'lilerin PKK adını zikretmediği anlaşılmıştır. Kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Dostlar birbirini alışverişte görürken, akıllarınca darılan gücenen olmayacaktır.

BEYZADELERE SORUYORUM MANZARA GÜZEL Mİ?

CHP yönetimine sesleniyorum, Gara katliamcısını saklamak size hiçbir şey kazandırmayacak, aziz milletin gözünden sizi düşürecektir. PKK'ya katil, eşkıya demek sizi ancak onur, şeref ve itibar kazandıracaktır. Gara katliamına, kaymak tabaka, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum manzara güzel mi, martılar uçuşuyor mu, demlenirken insan haklarını da meze yapıyor musunuz? İP'in başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltıda buluşmaya hevesli midir?