Altın fiyatlarında sert düşüş! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarılar

Altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme yatırımcıların gündeminde. Yılın başında rekor seviyeleri gören ons altının 3.830 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirten A Haber muhabiri Azize Alan, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ile piyasaların son durumunu değerlendirdi. Memiş, kısa vadede satış baskısının sürebileceğini belirtirken uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi ve yatırımcılara varlıklarını çeşitlendirme uyarısında bulundu.