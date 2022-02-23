23 Şubat 2022, Çarşamba
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CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var?
CHP'nin kozmik odası olarak nitelendirilen ''14. Kat'' uzun süredir siyasetin gündeminde. Partide daha önce üst düzey görevlerde bulunan isimlerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor. Kılıçdaroğlu'nun, geleceğe yönelik stratejilerini burada belirlediği ve alınan kararlardan parti yönetiminin sonradan haberinin olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar…