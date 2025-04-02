CHP’nin boykot çağrısına büyük tepki: Boykot değil milli zarar!

Bugün hem siyasetin hem de sokakların gündemi aynıydı: Muhalefetin ülke ekonomisini hedef alan boykot çağrısı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarının başlamasının hemen ardından halkı sokağa davet etmişti. Maskeli gruplar, yalnızca polisle karşı karşıya gelmekle kalmamış, kamu mallarına da zarar vermişti. Özel, provokatif çağrılarını bir adım daha ileri taşıyarak 2 Nisan’ı işaret etti ve 'Ticareti durdurun' çağrısı yaptı. Ancak bu çağrı sokakta karşılık bulmadı. Aksine, çarşı-pazar gün boyu hareketliydi. Özel’in çağrısı sadece ülke ekonomisini hedef almakla kalmadı. Sanatçıları da boykot listesine ekleyerek, soruşturmalara tepki göstermedikleri gerekçesiyle bazı isimlerin programlarının iptal edilmesine yol açtı. Muhalefetin siyaseti aşıp ekonomiyi hedef alan bu provokatif tavrı, sadece siyasilerden değil, iş dünyasından da büyük tepki gördü.

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