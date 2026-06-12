CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı yargı duvarına çarptı! Albayrak'ın avukatı: "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik "128 milyar dolar" iddiaları, yargı kararıyla tamamen çöktü. Yerel mahkeme ve istinafın ardından son noktayı koyan Anayasa Mahkemesi, CHP’nin algı operasyonunun hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgeledi. Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, davanın sonuçlandığını ve CHP’den tahsil edilen tazminatın şehit yakınları ve gazilere bağışlandığını duyurdu.