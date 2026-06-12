Selimiye Camii kapılarını yeniden açıyor: Törene Başkan Erdoğan katılacak

Edirne'nin sembolü, Türk-İslam sanatının zirvesi Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2021 yılından bu yana büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların ardından kapılarını yeniden açacak olan tarihi yapıdaki törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Edirne'den gerçekleştirdiği yayında tarihi günün detaylarını ve restorasyon sürecini aktardı.