11 Eylül 2023, Pazartesi
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya hadsiz sözler! Adalet Bakanı Tunç'tan sert tepki: Soruşturma süreci başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya attığı iftiralara çok sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır." dedi.