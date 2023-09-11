11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya hadsiz sözler! Adalet Bakanı Tunç'tan sert tepki: Soruşturma süreci başladı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya hadsiz sözler! Adalet Bakanı Tunç'tan sert tepki: Soruşturma süreci başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2023 16:25
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya attığı iftiralara çok sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zorunlu afet sigortası geliyor!
Zorunlu afet sigortası geliyor!
KKTC-BM geriliminde uzlaşı sağlandı!
KKTC-BM geriliminde uzlaşı sağlandı!
Gerilimi tırmandıran Ermenistan ne yapmak istiyor?
Gerilimi tırmandıran Ermenistan ne yapmak istiyor?
CHP’de İbrahim Alagöz krizi!
CHP’de İbrahim Alagöz krizi!
Tanrıkulu’na sert tepki: Soruşturma süreci başladı
Tanrıkulu'na sert tepki: Soruşturma süreci başladı
100. Yıl Marşı nasıl doğdu?
100. Yıl Marşı nasıl doğdu?
Korkakların pususunda şehit olan kahramanlar!
Korkakların pususunda şehit olan kahramanlar!
G20 sonrası uçakta flaş açıklamalar!
G20 sonrası uçakta flaş açıklamalar!
TSK’yı hedef alan CHP’li Tanrıkulu’na tepki
TSK'yı hedef alan CHP'li Tanrıkulu'na tepki
Enflasyon mesajı: Belini kıracağız
Enflasyon mesajı: Belini kıracağız
FOX TV yine taciz haberciliğine imza attı
FOX TV yine taciz haberciliğine imza attı
Köy okullarında ilk ders zili çaldı!
Köy okullarında ilk ders zili çaldı!
Daha Fazla Video Göster