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CHP'li Öztrak'tan yeni algı operasyonu! Ankara'daki hain saldırı üzerinden hükümeti hedef aldı

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Giriş: 02.10.2023 18:14
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan seçim döneminde açık bir destek yapılmıştı. Başlarını saklandıkları inlerden çıkaramayan PKK'nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP ve Kılıçdaroğlu için çağrıda bulunmuştu. Teröristlerin CHP'ye desteklerinin ardı arkası kesilmezken, yerel seçimlere giderayak HDPKK ve CHP arasında yeni at pazarlığı yükseldi. Dün Ankara'da PKK tarafından gerçekleştirilen hain bombalı saldırının ardından, CHP Sözcüsü Faik Öztrak skandallar ifadelerle hükümeti hedef aldı. İşte detaylar...
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