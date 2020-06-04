CHP’li milletvekillerinin Meclis’te taktıkları Atatürk imzalı maskeler çöpe atıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara veren TBMM, 48 gün aradan sonra yeniden kapılarına açtı. CHP’li milletvekillerin; Meclis’te taktıkları ve Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk imzasının bulunduğu kırmızı maskelerin Meclis’te çöpe atıldığı öğrenildi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar” ifadelerini kullanmıştı.