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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı'nın kayınvalidesi CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darbedildi

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Giriş: 29.12.2020 21:51
Her geçen gün yeni bir skandalla gündeme gelen CHP, bu defa 'kadına şiddet'le haber oldu. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi olan, Bakırköy Belediyesi önceki dönem meclis üyesi İlknur Meral, ''bu belediyede yolsuzluk var'' deyince yerlerde sürüklenerek darbedildi.
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