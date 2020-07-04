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CHP'li Kesici'den İBB'ye tepki: İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahte! | VİDEO

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Giriş: 04.07.2020 17:04
Güncelleme:04.07.2020 17:16
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İBB'nin Londra'daki müzayede satışa çıkarılan Fatih Sultan Mehmet portresinin satın alınmasına yönelik eleştirilerde bulundu. İBB'nin satın aldığı portrenin kime ait olduğunun bellii olmadığını belirten Kesici, "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz çok yanlış" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Kesici, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geçtiğimiz günlerde satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin sahte olduğunu söyledi.

Kesici ayrıca, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp... Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp. 'Yaşa var ol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu 'Bellini' diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi. Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

"FATİH'İN YANINDA BİRİSİ VAR İN Mİ CİN Mİ BELLİ DEĞİL"

Öte yandan tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirten Kesici, "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi.

Ressamının kim olduğuna yönelik sorulara "Bellini'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen" şeklindeki yanıtın ciddiyetsizlik olduğunu kaydeden Kesici, şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir tabloyu alır ama bir hafta in mi, cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için, 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri' diye yeri göğü yırtıyoruz. Fatih'in yanında birisi var in mi cin mi belli değil."

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