28 Haziran 2021, Pazartesi
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Enver Aysever arasında ihale kavgası!
Gazeteci Enver Aysever 18 günlük kurs ücreti için İzmir Büyükşehir Belediyesiyle 238 bin liraya anlaşmış, çıkan haberler üzerine aldığı ihale iptal edilmişti. Bunun üzerine belediyeye 50 bin liralık tazminat davası açan Aysever, tepkileri daha çok üzerine toplamıştı. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici Aysever'in belediyelerle mali ilişkiye girmesini eleştiren bir yazı kaleme aldı. Mahkeme sürecinden sonra Aysever'in Bildirici'ye yönelik sözlü sataşmaları dikkati çekti.