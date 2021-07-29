CHP'li İBB'nin festivaline tepki yağdı! "Hacı Bektaş-ı Veli'nin kemiklerini sızlatır"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Yenikapı'da Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Festivali düzenleyecek. Hacı Bektaş-ı Veli'nin adını taşıyan festivalde, hologram resminin kullanıldığı ve içeriğinin uygun olmadığı gerekçesiyle Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

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