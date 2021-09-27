CHP'li İBB'den İstanbullulara metrobüs kabusu! Uzunçayır Metrobüs durağında iskele şoku

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki metrobüs skandalları bitmek bilmiyor. Sabahın erken saatlerinde okul ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar Uzunçayır Metrobüs durağında kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı. İstanbullular İBB'nin iş bilmezliğine tepki gösterdi.